SNEEK- Op donderdag 16 maart vindt voor de 14e keer de 4HAVO Bedrijvendag plaats. Bijna 400 4e klassers van de HAVO opleidingen van het Marne college, de RSG Magister Alvinus en CSG Bogerman stappen op de fiets en bezoeken ieder twee bedrijven in Bolsward of Sneek.

Deze bezoeken zijn ontzettend waardevol voor de studieloopbaan oriëntatie van de leerlingen. Immers, over een jaar maken zij al een keuze voor een vervolgopleiding. En er zoveel te kiezen! Daarnaast krijgen de leerlingen op deze manier een goed beeld de mooie bedrijven die hun eigen regio rijk is en welke loopbaanmogelijkheden daar zijn.

Het is super om te zien dat de leerlingen ieder jaar weer enthousiast worden ontvangen door het Sneker en Bolswarder bedrijfsleven.

De organisatie van deze dag is in handen van de scholen in samenwerking met het 3oBURO. Bedrijven die zich nog niet hebben aangemeld of meer informatie willen, kunnen contact opnemen met het 3oBURO via info@3oBURO.nl