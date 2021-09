49 verenigingen uit Súdwest-Fryslân gaan loten verkopen via de Grote Clubactie

SNEEK- Zaterdag 18 september starten 49 verenigingen uit Súdwest-Fryslân met de verkoop van loten voor hun club. Een lot kost € 3,- per stuk waarvan maar liefst 80% naar de club gaat. De Grote Clubactie is al bijna 50 jaar de grootste fondsenwervende actie van Nederland voor het verenigingsleven en biedt een laagdrempelige manier om ook verenigingen in Súdwest-Fryslân een steuntje in de rug te geven. Door heel Nederland starten meer dan 300.000 leden van ruim 5.000 verenigingen met de verkoop van loten aan familie, vrienden en buren.

Extra inkomsten ook dit jaar meer dan welkom

Vorig jaar brak de Grote Clubactie alle records met een opbrengst van dik € 9,5 miljoen voor het verenigingsleven. Dit geld was een welkome aanvulling op de gemiste inkomsten. Directeur Frank Molkenboer: “Sommige clubs hebben als gevolg van de coronacrisis het ledenaantal, en daarmee ook de contributie-inkomsten, zien afnemen. De sponsorinkomsten lopen terug en veel clubs missen al ruim een jaar de inkomsten uit de kantine. Alle extra’s zijn juist dit jaar meer dan welkom. Daarnaast horen we van veel verenigingen ook dat de actie bijdraagt aan een saamhorigheidsgevoel, iets wat we het afgelopen 1,5 jaar door alle maatregelen ook hebben moeten missen.”



Persoonlijk én innovatief door gebruik van de QR-code

De kracht van de Grote Clubactie is het enthousiasme waarmee kinderen voor hun club langs de deur gaan. Maar ook de Grote Clubactie gaat mee met de tijd. Als koper koop je direct een lot aan de deur door de QR-code te scannen. Leden kunnen nu ook eenvoudig hun persoonlijke verkooplink delen via WhatsApp en social media. Op deze manier kunnen ook familieleden en vrienden bereikt worden waarvan de voordeur nét even wat verder weg ligt.



Directeur Frank Molkenboer: “Door het enthousiasme van al die leden die vanaf 18 september weer de straat op gaan om loten te verkopen voor hun club én de kans die je als lotenkoper maakt op één van de ruim 330.000 prijzen, zouden we dit jaar wel eens de magische grens van 10 miljoen euro kunnen halen.”

Dit jaar doen in de gemeente Súdwest-Fryslân de volgende clubs mee: