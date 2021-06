4 redenen om de randstad te verlaten

Nu de woningmarkt oververhit is geraakt zijn er toch steeds meer mensen die overwegen buiten de grote steden te gaan wonen. Ben je aan het twijfelen om deze keuze te maken? Misschien kan dit artikel je overtuigen om eens buiten de randstad te gaan kijken.

Goede verbindingen

Er heerst nog altijd het idee dat de grote steden moeilijk te bereiken zijn als je buiten de randstad woont. Maar dit is al lang niet meer zo. Je bent bijvoorbeeld in iets meer dan een uur in Amsterdam zijn als je met de trein vertrekt vanuit Arnhem. Ook kun je prima met de auto reizen. Er zijn tegenwoordig talloze apps die je kunt gebruiken om snel te zien waar er files of werkzaamheden zijn, zodat je ze kunt omzeilen. Daarnaast heeft de coronacrisis laten zien dat thuiswerken voor veel mensen goed werkt. Er zullen dus genoeg werkgevers zijn die deze manier van werken willen aanhouden. Als je dan niet iedere dag hoeft te reizen, is het ook geen vereiste om in de grote stad te wonen.

Beter betaalbaar



Voor de meeste mensen is de grootste reden om te verhuizen het feit dat de huizenprijzen daar vaak lager liggen. Wanneer je in een hoofdstad huurt, kan het misschien een stuk voordeliger zijn om in het oosten een huis te kopen. Klop dan bij een bank aan met de vraag: ‘hoeveel hypotheek kan ik krijgen?’, om erachter te komen wat voor jou de mogelijkheden zijn. Daarbij komt dat je buiten de grote steden ook vaak nog een groter oppervlak koopt voor minder geld. Zo heb je kans dat je voor een appartement in Amsterdam bijvoorbeeld net zo veel moet betalen als voor een eengezinswoning in Sneek!

Rustige omgeving

Heb je besloten om naar een plaats buiten de randstad te verhuizen? Dan zul je merken dat je hier erg veel ruimte en rust voor terugkrijgt. Eerlijk is eerlijk: in de grote steden van ons land is het altijd druk. Wanneer jij toe bent aan je welverdiende weekend, wil je natuurlijk wel kunnen ontspannen. Wonen buiten de grote steden betekent nou eenmaal minder mensen en minder verkeer. Daarbij is de natuur ook vaak dichterbij en beter te bereiken. Het is niet voor niets dat veel ouders met jonge kinderen ervoor kiezen om de randstad te verlaten voor één van de rustigere steden van Nederland.

Werkgelegenheid blijft groeien

Het aantal banen buiten de randstad blijft groeien, dus dit is ook een reden om eens te overwegen om het westen van het land te verlaten. Natuurlijk staan Noord-Holland en Zuid-Holland nog steeds bovenaan wanneer het gaat om werkgelegenheid, maar provincies zoals Noord-Brabant en Gelderland doen het ook steeds beter. Veel grote bedrijven die hun oorsprong hebben in één van de grote steden zijn inmiddels uitgebreid met vestigingen in andere steden van ons land. Het kan dus zeker geen kwaad om eens verder te kijken!