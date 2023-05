4 manieren om overzichtelijk de rust en rijtijden van je werknemers te registreren

Het niet naleven van deze regels kan leiden tot boetes en onveilige situaties op de weg. Gelukkig zijn er verschillende manieren om deze tijden op een overzichtelijke manier te registreren. In dit artikel bespreken we vier opties.

1. Rittenregistratie via GPS-trackers

Een GPS-tracker is een apparaatje dat je in de auto van je werknemer plaatst. Hiermee kun je precies bijhouden waar de auto zich bevindt en welke route er wordt gereden. Daarnaast kan een GPS-tracker ook informatie geven over de snelheid en tijden van stops. Dit maakt het gemakkelijk om de rij- en rusttijden bij te houden. Bovendien kun je op deze manier ook controleren of je werknemers zich aan de juiste route houden.

2. Gebruik een tachograaf

Een effectieve manier om de rust- en rijtijden van werknemers op een overzichtelijke manier te registreren, is door het gebruik van een tachograaf. Een tachograaf is een elektronisch apparaat dat in voertuigen wordt geïnstalleerd en de activiteiten van de bestuurder gedurende een rit registreert. Het apparaat meet onder andere de rijtijd, rusttijd, pauzes en andere relevante gegevens.

Werkgevers kunnen de tachograaf uitlezen en de naleving van de wettelijke voorschriften met betrekking tot rij- en rusttijden controleren en beheren. Het biedt een gestructureerde en geautomatiseerde manier om deze gegevens vast te leggen, waardoor de administratieve last voor zowel werkgevers als werknemers wordt verminderd. Bovendien kan de data van de tachograaf worden gebruikt om inzichten te verkrijgen in de efficiëntie van de transportactiviteiten en om de planning en optimalisatie van routes te verbeteren.

3. Rittenregistratie via een boordcomputer

Een boordcomputer is een apparaat dat in de auto wordt geïnstalleerd en dat automatisch de rij- en rusttijden bijhoudt. Dit is een redelijk betrouwbare manier om de tijden bij te houden, omdat het niet afhankelijk is van de werknemer. Daarnaast kan een boordcomputer ook andere informatie bijhouden, zoals de snelheid, het brandstofverbruik en de locatie van de auto.

4. Handmatige registratie

Hoewel het handmatig bijhouden van rij- en rusttijden niet de meest efficiënte methode is, kan het in sommige gevallen toch een goede optie zijn. Bijvoorbeeld als er maar weinig werknemers zijn die regelmatig rijden. In dat geval kan het bijhouden van de tijden met behulp van een papieren formulier of Excel-sheet voldoende zijn.

Het nadeel van handmatige registratie is dat het foutgevoelig is. Werknemers kunnen vergeten om de tijden bij te houden of fouten maken bij het invullen van het formulier. Bovendien kost het handmatig invoeren van de gegevens extra tijd en moeite.