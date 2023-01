4 eenvoudige tips om je tuin een complete make-over te geven

Het kan overweldigend zijn om uit te zoeken wat de beste manier is om jouw tuin er fantastisch uit te laten zien. Gelukkig zul je er met wat geduld en toewijding al snel achter komen hoe je het het beste aan kunt pakken. Je zult je verbazen over de grote veranderingen die je kunt maken in je tuin zonder bakken met geld uit te hoeven geven. We hebben een paar leuke tips voor je op een rijtje gezet zodat jij je tuin binnen korte tijd een make-over kunt geven!

Beoordeel de huidige staat van de tuin

Voordat je kunt beginnen met het ontwerpen van jouw droomtuin, is het belangrijk om eens te kijken naar de aspecten in de tuin waar je wel tevreden mee bent. Maak daarna een lijst van de dingen die je graag aan wilt pakken. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een tuinhuis om op deze manier meer opbergruimte te hebben zodat minder losse voorwerpen door de tuin slingeren. Ga op onderzoek uit op het internet en doe wat inspiratie op. Het is natuurlijk wel van belang om enigszins rekening te houden met het budget dat je hebt! Heb je een beperkt budget? Maak je dan zeker geen zorgen! Er zijn enorm veel leuke Do-It-Yourself projecten waarmee je voor een klein budget prachtige dingen kunt creeeren.

Creëer een comfortabele zithoek

Een geweldige manier om functionaliteit aan de tuin toe te voegen is het creëren van een zithoek. Het is erg fijn om op zo’n plek samen te komen en te ontspannen met vrienden en familie. Je kunt een zithoek creëren met behulp van een grote verscheidenheid aan dingen, zoals stoelen, banken, tafels en krukken. We raden je ook aan om te investeren in de aankleding. Voeg eens wat leuke decoratie toe zoals kussens, dekens, kaarsjes en andere decoratieve voorwerpen om de zithoek een luxe gevoel te geven.

Hergebruik je eigen spullen

Voordat je geld uitgeeft aan nieuwe materialen, kun je overwegen bestaande voorwerpen die je in huis hebt opnieuw te gebruiken. Emmers, vazen, schilderijen of bijvoorbeeld houten voorwerpen kunnen opnieuw worden gebruikt als tuindecoratie. Oude voorwerpen zoals ladders of stoelen kunnen opnieuw worden gebruikt als zitplaatsen in de tuin. Kijk dus vooral ook naar wat je al hebt.

Investeer in opbergruimte

Vaak ziet een tuin er rommelig uit doordat er veel spullen in de tuin rondslingeren. Dit is dan ook een van de voornaamste redenen dat steeds meer mensen ervoor kiezen om een leuk tuinhuisje of een blokhut aan te schaffen. Zo heb je niet alleen extra leefruimte, maar ook extra opbergruimte. Dit is een ideale optie wanneer je een ruime tuin hebt. Zo ziet de rest van de tuin er altijd spik en span uit.