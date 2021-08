SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met 3D GWW.

3D GWW uit Sneek is specialist op het gebied van onderzoek naar ondergrondse infra. Met de meest geavanceerde apparatuur brengen zij (onbekende) kabels en leidingen in beeld, werken dit uit in 2D of 3D en presenteren dit op verzoek middels Augmented Reality aan de klant. 3D-GWW is een team van professionals met een passie voor de infrastructuur. Vanuit het hoofdkantoor in Sneek voeren zij opdrachten uit voor klanten door heel Nederland en (Noord) Duitsland. Of het nu gaat om grondradarscans, maatvoering, het maken van 2D tekeningen of 3D (machine-)modellen, het werken met Infrakit, revisie en grondbalans, de verhuur en ondersteuning van GPS-systemen voor op uw (graaf-)machines, 3D-GWW regelt, begeleid en voert het uit.

“Bovengronds scannen we de omgeving met onze 3D scanner. Door ondergronds en bovengronds in één model te combineren ontstaat er voor de opdrachtgever een prachtig overzicht van de totale infra. Belangrijke informatie om graafschades te voorkomen en in de ontwerpfase een helder beeld te hebben van de mogelijkheden en zeker ook de onmogelijkheden. Controle van gelegde leidingen doen wij met onze Gyroscoop of onze GPS gestuurde Pipe Tracker. Hiermee controleren wij de ligging tot op de centimeter nauwkeurig in zowel diepte als ligging op x en y coördinaat.

Door gebruik te maken van de meest innovatieve technieken en apparatuur kunnen wij onze opdrachtgevers ondersteunen met renovaties, reconstructies en nieuwbouw. Alles om het werk sneller, beter en zonder schades te laten verlopen. Er is bijna geen kabel of leiding te bedenken die wij niet kunnen opsporen of nameten, en dat allemaal zonder te hoeven graven.”

Smidsstraat 5A | 8601 WB Sneek | https://www.3dgww.nl/

Ook met jouw bedrijf in de schijnwerpers? Ga dan naar www.werkfestivalswf.nl en meld je bedrijf aan!

Benieuwd naar de deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân?