34e Brio Zeilmarathon van Terherne dit jaar op 13 mei

TERHERNE - Op zaterdag 4 februari is de inschrijving gestart voor de 34e Friese Zeilmarathon in Terherne. Snel inschrijven is noodzakelijk omdat de race erg populair is bij watersporters. Er is plek voor 150 teams. De deelnemende teams komen uit heel Nederland, maar de meesten komen uit Friesland. Bij de marathon volgen de deelnemers een prachtig parcours van 60 km over de Friese Meren.