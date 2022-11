30 november filmdocumentaire over Reinier Paping in het Posthuis Theater

HEERENVEEN - Op 18 januari 2023 is het precies 60 jaar geleden dat de twaalfde Elfstedentocht werd verreden, de zwaarste in de reeks Toch der Tochten en daarom ‘de Hel van ‘63’ genoemd.

De winnaar van deze editie, Reinier Paping, overleed vorig jaar, op 20 december 2021, op 90-jarige leeftijd. Vlak daarvoor maakten documentairemakers Ramon Hoogerhuis en Evert Haagsma nog een film over Reinier Paping: ‘Paping, zo vrij als een vogeltje’

Deze filmdocumentaire is komende woensdagavond 30 november om kwart over acht te zien in het Posthuis Theater in Heerenveen. Aansluitend aan de 45 minuten durende documentaire zal een nagesprek plaatsvinden. Een verdiepend gesprek en terugblik op de mens Reinier Paping. Samen met de makers en (sport)vrienden van Reinier Paping, waaronder Elfstedentochtwinnares Klasina Seinstra, sporthistoricus Marnix Koolhaas en goede vriend Johannes Boorsma.

In de 45 minuten durende documentaire wordt Reinier Paping gevolgd tot aan het moment van het inschrijven van de Elfstedentocht. Zo brengt hij onder andere een bezoek aan het pensionaat Saint Louis in Amersfoort en de ijsbaan van Kollum waar hij voor het eerst een langebaanwedstrijd reed. Ook vertelt hij uitgebreid over de liefde van zijn leven, zijn gezin en zijn drang om vrij te willen zijn. Momenten van passie, wanhoop, maar ook over verdriet. Momenten die ‘het vogeltje’ deden vliegen over het ijs.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.posthuistheater.nl