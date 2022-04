30 jaar Galerie Bax Kunst: Open dag

SNEEK- Deze maand (april 2022) mag Galerie Bax Kunst alweer dertig kaarsjes uitblazen: Sinds 1992 is het Sneker familiebedrijf uitgegroeid tot een begrip in Noord-Nederland. Speciaal om dit te vieren organiseren zij een open dag voor klanten, relaties en geïnteresseerden op zaterdag 16 april.

Huidige expositie Speciaal voor het jubileum heeft de Galerie groots uitgepakt met een expositie op drie locaties in Sneek, met kunstwerken van de Friese kunstenaars Jan van der Meulen en Ada Stel. Te zien in Galerie Bax Kunst, het Kunstencentrum Atrium en Theater Sneek tot en met 23 april 2022. Een expositie met maar liefst 125 kunstwerken in totaal.

Online

Naast op de locaties zijn alle kunstwerken tevens online te bekijken en te bestellen. Open dag De open dag is voor alle belangstellenden vrij toegankelijk. Iedereen is welkom om tussen 10.00 en 17.00 uur een bezoek te brengen. Voor elke bezoeker staat er een traktatie klaar, de expositie is te bekijken en verder toont de galerie een grote nieuwe collectie lijsten en kunstwerken. Galeriehouder Redmer Bax is de hele dag beschikbaar voor geïnteresseerden om te pitchen over de Kunstuitleen of de expositie.

Dagstunt

Naast een hapje en een drankje is de grootste traktatie voor klanten de dagstunt. Er zijn als dagstunt aanbiedingen voor zowel kunstleners als kunstkopers. Deze stunt is alleen geldig voor bezoekers van de Open Dag.