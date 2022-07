3 x Toeteren voor bruidspaar Janine & Andries

Bruidspaar Janine & Andries Kramer wilden best even poseren voor de grasbalen. “Sa binne we ek ris posityf yn it nijs!” Het feest vindt op en rond de boerderij plaats. Bruid en bruidegom uiteraard van harte gefeliciteerd namens de redactie van GrootSneek. En voor wie over de Alde Skating rijden, niet vergeten 3 x toeteren!