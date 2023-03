3-voudig wereldkampioen Jordan Stolz aan start De Zilveren Bal

De achttienjarige won op drie afstanden, de 500, 1000 én 1500 meter, het goud. Op woensdagavond 8 maart staat hij aan de start van De Zilveren Bal, net als vele andere topsprinters als Hein Otterspeer, Femke Kok en Yuma Murakami (JPN).

Stolz is de eerste schaatser die bij een WK afstanden drie individuele titels heeft veroverd. Dit weekend liet hij zichtbaar zien, door het logo van De Zilveren Bal op zijn pak, zich te verbinden aan het sprintersbal in Leeuwarden. Hij was de afgelopen maanden al goed voor vijf wereldtitels op de WK voor junioren. Hij sluit zijn prachtige seizoen op woensdag 8 maart af in de Elfstedenhal in Leeuwarden.

Wereldtop sprint aanwezig



Ook ambassadrice Femke Kok pakte dit weekend goud op de 500 meter. Daarmee heeft ‘s werelds snelste schaatsshow de twee kersverse wereldkampioenen in huis. Ook Yuma Murakami, de snelste man op de 100 meter tijdens het wereldbekerseizoen, staat aan de start. Hij kan concurrentie verwachten van o.a. Nederlands Kampioen Sprint Hein Otterspeer, ambassadeur Bjørn Magnussen (NOR) en Stefan Westenbroek, die afgelopen weekend de Nederlandse titel voor Neo-Senioren won in Enschede.

Ook bij de dames is het deelnemersveld indrukwekkend. Ambassadrices Femke Kok en Dione Voskamp gaan de strijd aan met o.a. olympisch kampioenen Erin Jackson (USA) en Miho Takagi (JPN) en Michelle de Jong en Martine Ripsrud (NOR).