3 redenen waarom koffie op kantoor zo belangrijk is

Lekker een goede kop koffie drinken en de dag kan beginnen. Maar waar vroeger het aanbod van koffie niet echt top was, zien we momenteel dat er een heel scala aan verschillende opties verkrijgbaar is. Werkgevers zijn in staat om de meest hightech koffie automaten te kopen. Eenbedrijfs koffiezetapparaat moet vandaag de dag dan ook zeker aan enkele eisen voldoen. Maar waarom eigenlijk? Waarom is een (goede) kop koffie zo belangrijk? Hieronder volgen drie goede redenen.

1. Hogere tevredenheid

De meeste Nederlanders drinken graag koffie. Maar dan natuurlijk wel goede koffie. Het is een manier om de dag te beginnen of om deze door te komen na een korte nacht. Koffie geeft niet alleen een caffeïneboost, maar kan ook een geluksmomentje bieden. Even tot rust komen en genieten van een heerlijk warm drankje. Ondertussen genieten van de gezellige gesprekjes met collega’s. Een goede kop koffie kan dan ook leiden tot een hogere tevredenheid van het personeel. En hoe tevredener zij zijn, hoe hoger de productiviteit ook zal zijn.

2. Meer sociaal contact

In veel bedrijven is het erg druk op de werkvloer. Men is constant bezig met klanten, hun eigen werk en leven geheel in hun eigen bubbel. Daardoor ontbreekt het nog wel eens aan contact met collega’s. Dat kan echter vergaande gevolgen hebben. Het maakt namelijk niet uit welk werk er wordt gedaan, samenwerken blijft noodzakelijk. Als je de persoon waarmee je samenwerkt goed kent, levert dit over het algemeen een veel beter resultaat op. Daarom zijn zogenaamde teambuilding uitjes dan ook zo belangrijk.

Teambuilding kan echter ook op andere manieren worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door meer contactmomenten in de alledaagse dag te creëren. Simpelweg een lekkere kop koffie halen en een gesprekje aanknopen bij de koffieautomaat kan al voldoende zijn. Koffie nodigt eigenlijk altijd uit tot een gesprek en dit kan indirect ook leiden tot een betere werkomgeving.

3. Visitekaartje van het bedrijf

Komen er ook vaak klanten over de vloer? Dan krijgen deze traditiegetrouw natuurlijk ook altijd een kopje koffie aangeboden. Bedenk echter goed dat dit tevens de eerste indruk van jouw bedrijf is. Als deze klanten een slechte kop koffie krijgen voorgeschoteld, kan dit ook direct effect hebben op de wijze waarop ze over het bedrijf denken. Alles wat wordt gedaan, gezegd en gegeven dient ter visitekaartje van het bedrijf. Daarom is het zo belangrijk om enkel kwaliteitskoffie te schenken. Op die manier is de beleving helemaal compleet en voelen ze zich echt gewaardeerd als ze het pand weer verlaten. Die allereerste indruk is goud waard.