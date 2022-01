3 duurzaamheidstrends in de bouwsector

Concreet moeten we in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan dat we in 1990 deden. Destijds reden er minder auto’s rond en hadden we ook een stuk minder huizen. Een lastige opgave dus. Zeker omdat we nog kampen met een woningtekort, waardoor de huizenprijzen blijven stijgen. Ook in Sneek, waar de woningwaarde volgens Kadasterdata het afgelopen jaar met 8,2% is gestegen. Kortom, meer huizen bouwen is nodig, maar minder C02 uitstoten ook. Daarom verduurzaamt de bouwsector. In dit artikel vind je de 3 opvallendste trends.

Elektrisch rijden op de bouwplaats

Wist je al dat maarliefst 33% van alle vervoersbewegingen te maken hebben met de bouwsector? Privé stappen we al massaal over op elektrisch rijden, maar nu zien we dat zelfs het bouwverkeer dit gaat doen! En dan hebben we het niet alleen over het rijden naar het werk, de bouwplaats. Maar ook op de bouwplaats zelf. Volvo is volop bezig met elektrische vrachtwagens. Lanova laadpalen levert al laadstations die geschikt zijn voor de bouwplaats. Kortom, de mogelijkheden zijn er en kansen worden mooi benut.

Gebruik van duurzame materialen

Een circulaire economie staat voor een economie waarin de producten en materialen zo lang mogelijk gebruikt worden. Bijvoorbeeld door hergebruik, te recyclen, te delen en te verhuren. Goed onderhoud, het gebruik van materialen met lange levensduur en met weinig impact op het milieu zijn dus van levensbelang. Verschillende bedrijven gaan hier al slim mee om. Bij de inrichting van nieuwe woningen worden al oude materialen gebruikt. Denk aan oude spoorbielzen om een eetkamertafel mee te maken. Maar ook tijdens de bouw van de woningen. Denk aan draglineschotten die je nodig hebt voor tijdelijke toegangswegen naar de nieuwbouwlocatie toe. De draglineschotten van Ferex zijn gemaakt van composiet. Een recyclebaar materiaal met een levensduur van 15 jaar. Bijkomend voordeel: de draglineschotten prijzen zijn ook nog eens laag.

Vastgoed met minimaal energielabel C

Naast de bouw van nieuwe woningen worden er ook ontzettend veel gebouwen met commerciële bestemming gebouwd. In Nederland zijn er al 8 miljoen woningen en ook 1 miljoen ‘commerciële gebouwen’. Samen goed voor 33% van alle C02 uitstoot in Nederland! Daarom is het zaak om het energielabel minimaal op C te krijgen. Goede isolatie draagt daar zeker aan bij. Wist je al dat kantoorpanden vanaf 1 januari 2023 zelfs verplicht minimaal energielabel C moeten hebben?

Kortom, voldoende trends om de opwarming van de aarde te voorkomen. Draag jij je steentje ook al bij door elektrisch te rijden en duurzame materialen te gebruiken?