3 dagen voetballen in de herfstvakantie bij Cambuur

LEEUWARDEN- Lijkt het jou leuk om in de herfstvakantie 3 dagen te voetballen en te schitteren in een vernieuwd Cambuur Voetbalkampen tenue? In de herfstvakantie wordt er voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 6 t/m 15 jaar weer een geweldig leuk Cambuur Voetbalkamp georganiseerd! Het voetbalkamp is bij L.A.C. Frisia 1883!