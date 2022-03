3 april Open Nomi Dag

SNEEK - Na een lange tijd van maatregelen die het sporten beperkte, kunnen we ons nu weer richten op een mooi tennisseizoen. Om glans te geven aan dit moment, organiseert tennisvereniging Nomi op 3 april haar allereerste Open Nomi Dag. Een jaarlijks terugkerende gezellige en sportieve dag voor leden, (potentiële) nieuwe leden, familie, vrienden, buren en iedereen die geïnteresseerd is in tennis.

Tennisvereniging Nomi wil zich graag aan iedereen voorstellen en laten zien hoe trots wij zijn op onze vereniging. Een tennisvereniging met 10 gravelbanen, een minibaantje, oefenmuur en 4 indoorbanen.

De naam Nomi staat voor: Naar Ontspanning Met Inspanning en is opgericht in 1928. Sporten, en dus ook tennis, heeft een ontspannende werking. Even ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen en het maakt je hoofd leeg doordat je helemaal opgaat in het spel. We zijn een club waar iedereen zich thuis voelt, van jong tot oud, een echte familieclub. De vereniging draait bijna volledig op vrijwilligers en daar zijn wij trots op. Met elkaar zorgen wij voor elkaar en hoort iedereen erbij. Met een mooie accommodatie creëren wij een vertrouwde, gastvrije en veilige omgeving waar je onder het genot van een hapje en een drankje even kan bijpraten. Ook heeft Nomi oog voor zijn omgeving en de regio. Nabije scholen hebben er schooltennis, ouderen slaan hun balletje en er zijn veel ondernemers die Nomi een warm hart toedragen.

Op dit moment is een team vrijwilligers druk bezig met de voorbereidingen voor de Open Nomi Dag en het maken van een mooi programma. Zo zal er bijvoorbeeld een speurtocht gehouden worden voor de jeugd en is er een springkussen.

Alle spelende leden mogen zich opgeven om het eens op te nemen tegen de top 10 beste spelers van onze club en onze tennisleraren staan klaar om ‘nieuwe’ leden te verwelkomen en uit te dagen om een balletje te slaan.

Verder is er een vrijwilligers markt waar leden zich kunnen aanmelden voor een klusje, taak of een project en voor de geïnteresseerden die eens een kijkje willen nemen bij Nomi is er een Warm Welkom Team die je van alles kan vertellen over Nomi en je rondleiden over het park. Uiteraard zijn er spelers en trainers aanwezig die klaar staan om ook even een balletje te kunnen slaan. De Open Nomi Dag zal mede worden mogelijk gemaakt door een aantal van onze sponsoren. De koffie staat klaar met wat lekkers en natuurlijk is er, later op de dag, gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Nomi heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als uitstekende organisator van enkele zeer succesvolle regionale toernooien. Zo hebben we het Hamilton Bright toernooi indoor op de hardcourt banen en het FINX open toernooi in de zomer. Naast voortzetten van deze succesvolle toernooien wil Nomi zich de komende jaren ook meer gaan richten op recreatievere toernooien en uitbreiding van de speelmogelijkheden voor de jeugd.

Naast hulp van bestaande en nieuwe sponsoren doet Nomi mee met de Jeugd Sponsoractie van Poiesz Supermarkten. De Sponsoractie loopt tot en met 10 april 2022. Eenieder die Nomi een warm hart toedraagt kan meehelpen door de Jeugd Sponsor Munten in te leveren bij onze vereniging of in de juiste koker te doen in de Poeisz. Met deze munten en de donaties uit de Club van 50 willen wij onder andere de oefenmuur renoveren en sparen we voor een playground

Graag zien we u 3 april op de Open Nomi Dag zodat u kennis met tennis én Nomi kunt maken.