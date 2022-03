27 nieuwe energiecoaches in Súdwest-Fryslân

SNEEK- Súdwest-Fryslân is 27 energiecoaches rijker. De nieuwe energiecoaches bezoeken inwoners thuis om ze bewust te maken van hun energiegebruik en geven concrete tips over bijvoorbeeld het gebruik van douche, radiatoren en tochtstrips. Dit bespaart inwoners energie én geld.

Het was al mogelijk om de hulp in te schakelen van een energiecoach om samen te kijken naar energiebesparingen in en om huis. Dit betreft een vaste kracht van de gemeente. Nu heeft Súdwest-Fryslân er 27 vrijwillige energiecoaches bij. Zij werden in vier cursusavonden, verzorgd door Stichting PEB, klaargestoomd om zelfstandig aan de slag te gaan. Zij ontvingen, van Klimaatwethouder Erik Faber, op woensdagavond 23 maart hun certificaat in de raadszaal in Sneek.

“Energiecoaches zijn hard nodig”, startte Faber zijn toespraak. “Elke kleine maatregel helpt om de energierekening van onze inwoners omlaag te krijgen. Ik hoop dat jullie veel inwoners kunnen begeleiden en inspireren.”

De energiecoaches waren al actief in hun eigen omgeving, bijvoorbeeld bij een energiecoöperatie, dorpsbelang of kerkgemeenschap. “Troch alle enerzjy kooperaasjes, doarpsbelangen en jimsels ha we alle minsken by elkoar krigen”, vertelt Marjan Faber, projectleider energiecoaching. “En sa wurket it ek mei enerzjy besparje. Minsken helpe inoar en diele de kennis en joue de enerzjycoach troch.”

Mede door het zelf opgebouwde netwerk kunnen de energiecoaches als ambassadeur een mooie stap zetten in de energietransitie. Zij worden begeleid door het provinciale netwerk Energieteam Fryslân, hier kunnen zij ervaringen en kennis blijven uitwisselen.