25e Editie Marderhoekloop op 13 november in Oudemirdum

OUDEMIRDUM - Traditioneel organiseert de SV Friesland een week na de Berenloop op Terschelling deze prachtige bosloop in de bossen van Gaasterland in Oudemirdum. De start is om 11 uur bij de sportvelden van VV NOK.

Ruurd Hans de Boer, zelf ook hardloper in Oudemirdum, en Jappie Brandenburg zetten deze keer weer de routes uit over 5, 10 en 16 kilometer die door het Fonteinbos en de Bremer Wildernis gaan. Rustige en veilige routes die met bordjes en krijtkalkpijlen staan aangegeven. Verzorgingsposten zijn onderweg en bij de finish aanwezig. De voorinschrijving heeft al 150 deelnemers opgeleverd.

Wil je je nog inschrijven? Dat kan via https://svfriesland.nl/evenementen/inschrijfformulieren/13-11-2021-marderhoekloop/. De inschrijving kost € 6,-. Parkeer-, kleed- en douchegelegenheid is aanwezig, evenals een natje en een droogje voor iedereen bij de finish. Actuele informatie over de Marderhoekloop is te vinden op de site www.svfriesland.nl.