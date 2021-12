25 jaar zonder Elfstedentocht: Omrop Fryslân kijkt terug

In de jaren daarop volgden wel koude winters, maar tot een Elfstedentocht kwam het tot nog toe niet. Voor Omrop Fryslân aanleiding om 4 januari uitgebreid stil te staan bij die laatste tocht. Volg de tocht online en op de radio, alsof het 1997 is en kijk ’s avonds naar een bijzondere Weromrop.TV met unieke beelden die al 25 jaar in het archief van Omrop Fryslân staan.

Historische fragmenten op radio

In de dagen voorafgaand aan de 15e Elfstedentocht in 1997 is Omrop Fryslân op de radio non-stop in de lucht. Bandrecorders in de radiostudio draaien de hele dag mee en maken het precies 25 jaar later mogelijk om de tocht nog eens van heel dichtbij mee te maken. Van ’s ochtends 6.00 tot ’s avonds 18.00 uur is ieder uur een selectie van die unieke fragmenten te horen op de radio.

Van minuut tot minuut online te volgen

Online is de 15e Elfstedentocht ook op de voet te volgen. Omrop Fryslân houdt een liveblog bij waar van minuut tot minuut in bijgehouden wordt wat er gebeurt op deze historische dag, precies 25 jaar geleden, met bijzonder beeldmateriaal en opvallende geluidsfragmenten.

Terug in de tijd met Weromrop.TV en FryslânDOK

In 1997 bestaat de regionale televisie van Omrop Fryslân nog geen twee jaar. Jonge programmamakers leggen 4 januari alles vast. Ze zijn op de Blikvaart als het donker en gevaarlijk is, in Sloten waar het groot feest is, bij de stapels schoenen die achterblijven in het FEC en in het MCL waar de rijders met bevroren ogen geholpen worden. Op dinsdag 4 januari is een extra lange Weromrop.TV te zien met een selectie van de meest bijzondere reportages.

Voor een ieder met warme gevoelens voor ijs en schaatsen is er in januari drie keer een FryslânDOK over de Elfstedentocht te zien bij NPO2 en Omrop Fryslân. Op 1 en 2 januari is dat ‘Lauw water’. In de weekenden van 8/9 en 15/16 januari blikt FryslânDOK terug met de tweedelige documentaire ‘Toen de tocht die nooit doorging… doorging’.