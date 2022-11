24 woningen op braakliggend terrein De Finke Koudum

SNEEK/KOUDUM- Als het aan gemeente Súdwest-Fryslân ligt, wordt woon- en zorgcomplex De Finke in Koudum uitgebreid met 24 woningen. Zorgorganisatie Patyna gaat samen met de gemeente kijken of dit haalbaar is.

In 2020 is Patyna gestart met de nieuwbouw van De Finke in Koudum. Het oorspronkelijke plan was groter dan wat er uiteindelijk gerealiseerd is. Daardoor is er op het terrein nog ruimte voor uitbreiding. Patyna wil 24 woningen bouwen, waarvan 14 voor de sociale huursector en die geschikt zijn voor zorg.

Wethouder Michel Rietman: “Dit is een prachtig voorbeeld van hoe we in onze gemeente samen kunnen voldoen aan de woningvraag. Het oorspronkelijke plan kon niet doorgaan, maar Patyna kijkt nu wat er alsnog mogelijk is. Dit juichen wij toe en we denken als gemeente graag mee.” Het initiatief sluit goed aan op de ambitie om woningen voor alle doelgroepen te bouwen.

Patyna wil de bouw van de 24 woningen combineren met de bouw van een ontmoetingsruimte voor bewoners en mensen uit de omgeving.