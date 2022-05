24 mei Open dag bij dagbesteding 'De Wurkwinkel'

SNEEK - Dagbesteding 'De Wurkwinkel' in Sneek opent op dinsdag 24 mei haar deuren voor iedereen die eens een kijkje wil nemen in het talentencentrum in het voormalige schoolgebouw van woonwijk De Domp. De Wurkwinkel biedt ondersteuning op het gebied van arbeid, training/vorming en vrije tijd.

In Sneek komen wekelijks meer dan 100 cliënten. Deze cliënten hebben hersenletsel ten gevolge van een ziekte of ongeval en hebben daardoor eerder te kampen met lichamelijke beperkingen. 'De Wurkwinkel' is het talentencentrum van de Noorderbrug in Sneek. Naast dagbesteding is er een winkel waar de gemaakte artikelen worden verkocht.

De afgelopen 2 jaar kon met de 1,5 meter afstand en door te werken met kleinere groepen de dagbesteding open blijven. Toen waren ook alleen de cliënten welkom in 'De Wurkwinkel'. In deze lastige coronatijd zijn mooie dingen gemaakt, bijzondere activiteiten gestart en is heel intensief met elkaar samengewerkt.

Om het eigen netwerk van cliënten, maar ook collega's, bekenden, professionals en buurtgenoten hier deelgenoot van te maken, is er voor komende dinsdag 24 mei een open dag georganiseerd. Wees vrij om binnen te lopen en te kijken tijdens de activiteiten en bezoek de expositie en de winkel. Het team van 'De Wurkwinkel' staat klaar om alle bezoekers te verwelkomen. De open dag is van 10.00 tot 15.30 uur.

Adres 'De Wurkwinkel':

Gravinneweg 3

8604 CA Sneek