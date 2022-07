220 mensen op vaartocht met Ronde Tafel

De animo was zo groot dat de deelnemers verdeeld werden over maar liefst dertig boten, van sloepjes tot speciaal voor (rolstoel)gehandicapten geschikte rondvaartboten. Onder een stralende zomerzon werd er in optocht door de Houkesloot richting het Sneekermeer gevaren.

‘Superhelden & Schurken’

Met als thema ‘superhelden en schurken’ was er onderweg genoeg te beleven, zo vlogen Batman, Spiderman en Ironman voorbij op e-foils, waren er boeven die gepakt moesten worden en piraten die aan het zingen waren. Na een mooie lus op Sneekermeer was het tijd voor een superheldenmaal in It Foarûnder op het Starteiland.

Op de terugweg waren er veel blije gezichten van de gasten die droog onder de buiskappen schuilden terwijl de schippers nog even konden uitwaaien in de regen aan het roer. Het was dit jaar wederom een zeer gewaardeerde en waardevolle dag voor iedereen.