21 juni: Duurzaamheidscafé 'De Groene Tafel' - Het bevorderen van biodiversiteit in onze leefomgeving

IJLST - De volgende bijeenkomst van De Groene Tafel in Museum en Werkplaats Houtstad IJlst is op dinsdagochtend 21 juni om 10.00 u. We gaan het deze keer hebben over het bevorderen van biodiversiteit in onze leefomgeving. Belangrijk thema hierbij is het in werking treden van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2023.