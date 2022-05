20e editie Út Sneek Muzikale verbroedering

Út Sneek is terug! Zaterdag 11 juni verandert de binnenstad van Sneek in één groot podium. Het wordt alweer de twintigste editie. Kees Poiesz en Anne Oosterhaven van het Út Sneek-comité gaan het jubileum met de honderden muzikanten in stijl vieren.

Op z’n Út Snekers?

Poiesz: “Namelijk op z'n Út Snekers, met overal in de stad optredens. Dat is al een feest op zich, want na twee stille jaren is er weer reuring in de stad! Daarbij: Út Sneek is een festival door en voor Snekers. Het is nooit de bedoeling geweest om landelijke, bekende namen te strikken. Dat gaan we nu dus ook niet doen.”

Oosterhaven: “Alles komt uit Sneek. De naam zegt het al.”

Poiesz: “Sneker groepjes die anders nooit optreden, krijgen een podium. Zij kunnen lekker spelen en zingen voor een groot publiek. Út Sneek zorgt zo al jaren voor verbinding en verbroedering.”

Út Sneek is een initiatief van de Vereniging Ondernemend Sneek (VOS). Muzikale duizendpoot Anne Oosterhaven zit, als aanjager onder de artiesten, vanaf het begin in de organisatie. Kees Poiesz werd in 2014 voorzitter.

Oosterhaven: “Naast onder meer de kermis en de Sneekweek wilde de VOS nog een groot buitenevenement organiseren. Iets cultureels en unieks, geen imitatie van evenementen die in de buurt al georganiseerd worden. Als je uitgaat van je eigen kracht, kwam je in Sneek toen ook al gelijk bij de muziek uit. We hadden immers talloze bandjes en muziekverenigingen, de muziekschool en de Bogerman Bigband. Het werd dus een festival met Sneker muzikanten. We hadden al een paar muziekfestivals in Sneek, maar nog niet iets op straat. De vraag was vervolgens: wanneer?”

Poiesz: “Begin juni is ideaal. Het schooljaar zit er bijna op, de theaters gaan dicht, de zomervakantie komt eraan. Iedereen kan zich nog lekker even uitleven. Tegelijk is Út Sneek een oproep naar het publiek. Wil je ook in een groep muziek maken? Ga na zomervakantie beginnen!”

Oosterhaven: “Dat laatste kan uiteraard bij de muziekschool. Ik ben destijds gelijk met hen gaan praten over samenwerking. Directeur Lieuwe Toren was zeer enthousiast. Ik nam ook contact op met de muziekverenigingen en al snel hadden we een mooi programma.”

Poiesz: “Onze band met de muziekschool werd tien jaar geleden nog warmer. De muziekschool werd groter en veranderde in kunstencentrum Atrium, werd onderdeel van CKS en verhuisde naar de binnenstad, naar het Oud Kerkhof. Het Atrium ging vanaf 2012 ook haar open dag tijdens Út Sneek organiseren. Zo is het een hartstikke mooi geheel is geworden. We versterken mekaar.”

Duizend deelnemers

Elk jaar doen er al gauw 1000 muzikanten, dansers en andere artiesten mee. Zij schitteren op de vele podia in het centrum.

Poiesz: “Die opzet is altijd hetzelfde gebleven, met de Marktstraat als het hart van het festival en het Schaapmarktplein en het Oud Kerkhof als andere grote podia.”

Oosterhaven: “We zijn begonnen met zo'n 500 deelnemers. Het uitgangspunt was dat de podia op loopafstand van elkaar moeten zijn. Het aantal deelnemers en podia steeg in de eerste jaren explosief. Vroeger waren er wat meer bandjes en korpsen, maar daar staat tegenover dat Út Sneek is verbreed. Zo zijn er dansgroepen en MUZT bij gekomen.”

Poiesz: “De afsluiter is altijd op de Marktstraat. Prachtig om daar aan het einde van de middag een deinende massa te zien. Vaak met een gloed op mijn gezicht, want we hebben altijd mooi weer.”

Oosterhaven: “Eenmaal is het niet doorgegaan vanwege slecht weer. Ik weet ook nog goed dat we een keer, toen het begon te regenen, met z'n allen alles naar binnen hebben verplaatst. Waar we maar konden spelen, in winkels of onder een luifel, gingen we door.”

Geoliede machine

Het organiserend comité is al jaren bij elkaar en bestaat verder uit ondernemer Jan Henk Hoekstra, muziekprofessional/ICT'er Johan Velthuis plus Jan van der Zweep, Pieterklaas de Groot en Iréne Martin van het Atrium.

Poiesz: “Een geoliede machine. In januari beginnen de eerste voorbereidingen. We nemen het draaiboek door, gaan aan de slag met het regelen van podia en starten met de werving van deelnemers.”

Oosterhaven: “Als aanjager ga ik veel rondbellen om het programma vol te krijgen. We vergaderen altijd bij Onder de Linden. Niet toevallig, want de vader van huidige eigenaar Wicher Wind, Anne, was in de beginjaren ook een aanjager bij Út Sneek. Net als Jacob Boonstra van accountantskantoor Bentacera. Zij hadden naast goede connecties binnen het zakenleven ook een hart voor cultuur.”

Poiesz: “Op de dag zelf help ik 's ochtends vroeg mee met de opbouw en aan het einde van de middag ben ik er ook weer bij de afbouw. Als alles aan kant is, evalueren we met het comité in de Irish Pub.”

Pensioen

Oosterhaven: “Het zal behoorlijk wennen zijn, want voor het eerst treed ik zelf niet op. Ik ben met pensioen. De afgelopen twintig jaar speelde ik steevast met vijf, zes Bogerman-groepen op Út Sneek. 's Ochtends was ik al druk met de boel klaarzetten en het vervoeren van instrumenten en versterkers. In het begin deed ik veel zelf, overal haalde ik de spullen vandaan. Het kunstencentrum heeft de laatste jaren een deel van de logistiek opgepakt. Maar ik sluit niet uit dat ik op 11 juni ergens toch wat speel, bij een jazzcombo of vocaal kwintet, maar dat mag geen naam hebben.”

Poiesz: “Ook voor mij geen optreden deze keer. De laatste jaren trad ik op met De Snikkende Snitsers, mijn smartlappenkoortje, maar helaas kunnen twee man niet. Maar ook zonder onze 'liedsjes' wordt Út Sneek ongetwijfeld weer een fantastisch feest!”

Atrium zet bandjes in het licht

Ieder jaar spelen er veel bands van kunstencentrum Atrium op Út Sneek. Optreden is dan ook erg belangrijk voor hun ontwikkeling, weet Pieterklaas de Groot, drumdocent en coördinator van het bandjesgebeuren bij het Atrium. Als de slagman van Broken Brass, waarmee hij overal ter wereld optreedt, kan hij daarover meepraten. “Op het podium leer je zoveel meer. Je kunt dan niet de hele tijd weer iets over doen, zoals bij het repeteren; het moet in één keer goed. Daardoor groei je als band naar elkaar toe.” Voor De Groot is het “fundamenteel” dat het Atrium de hofleverancier van Út Sneek is. “Er wordt veel tijd en energie in de bandjes gestoken, graag willen we wat teruggeven aan het publiek. Het is ook een visitekaartje voor het kunstencentrum. We kunnen bij Út Sneek laten zien wat we in huis hebben.” Als coördinator zweept De Groot de Atrium-bands continu op. “De jonge bandjes vinden het vaak wat eng, maar achteraf zijn de kids supertrots. Dus hop, uit de donkere oefenruimte en het daglicht in!”

Het Stedelijk viert 100e verjaardag

Voor het Stedelijk Muziekkorps Sneek is Út Sneek een vaste prik. “Ook dit jaar zijn we van de partij met ons harmonieorkest en jeugdorkest On the Move”, zegt voorzitter Bob Somsen. “Út Sneek is een mooi moment om onszelf te presenteren. We bereiken een publiek dat anders niet zo snel naar een concert van ons gaat.” De muzikanten zijn nu druk aan repeteren. Dat duurt bij elkaar wel een week of acht. “Ons grote harmonieorkest speelt doorgaans een klassiek repertoire met symfonische stukken”, vertelt Somsen. “Maar dat is niet altijd geschikt voor buitenoptredens, dus passen we stukken aan. Daarnaast spelen we muziek dat een breed publiek zal herkennen en we proberen altijd iets met een solist of zanger(es) te doen.” Beide korpsen staan te popelen om op te treden, want ‘het Stedelijk’ bestaat 100 jaar. Dit wordt groots gevierd, met naast Út Sneek allerlei speciale optredens en activiteiten. Somsen: “Zo gaan we samen met fanfareorkest Harmonie Sneek eind juni een sing-a-long houden in het Rasterhoffpark. Kom allemaal gezellig meezingen! In september is er Circus on the Move met Clown Sander en op 1 oktober het grote jubileumconcert in Theater Sneek. Maar eerst verheugen we ons op ‘Út Sneek!”

Wethouder Mirjam Bakker: “Gaat niets boven live cultuur!

“Na drie jaar is het straatfestival Út Sneek terug. Dat wil ik niet missen! De binnenstad van Sneek bruist op de middag van zaterdag 11 juni weer als vanouds van de culturele activiteiten. Mijn hart gaat daar, als groot cultuurliefhebber, sneller van kloppen. Út Sneek bezorgt de stad, haar inwoners, de bezoekers én de deelnemers niet alleen een geweldige dag. Het laat ook zien hoe rijk Sneek is op cultureel gebied. Meer dan duizend deelnemers, van piepjong tot flink op leeftijd, van beginner tot oude rot, van ingetogen tot uitbundig, en van amateur tot (bijna) professional, verzorgen optredens op allerlei plekken in het centrum. Ik kan u verzekeren dat het enthousiasme er bij menigeen van af spat.

Hoe belangrijk cultuur is voor een mens, hebben we de afgelopen twee jaar kunnen ervaren. Het streamen van muziek, het luisteren van een cd of het kijken naar dans of toneel was voor mij balsem voor de ziel. Maar toch gaat er niets boven live cultuur; in het theater, op een podium of gewoon op straat. Dus houd 11 juni vrij om Út Sneek mee te beleven!”

Wethouder cultuur Súdwest-Fryslân