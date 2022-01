2022 uitgeroepen tot het jaar van de merel

SNEEK - De merel is een van de bekendste tuinvogels, maar het gaat al een aantal jaren slecht met deze vogel. Een derde van de merelpopulatie is de laatste vijf jaar verdwenen uit ons land.

Volgens Dolf Visser uit Sneek is het Usutu-virus de oorzaak van de neergang. Dolf Visser is namens de vogelbescherming stadsvogeladviseur voor de stad Sneek. Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor vogels die in stad en dorp hun leefgebied hebben.

Dolf vertelde gisteren voor de camera van Omrop Fryslân dat merels die het virus oplopen dit niet overleven. Sovon Vogelonderzoek en de Vogelbescherming hebben 2022 daarom uitgeroepen tot het jaar van de merel om aandacht te vragen voor de vogel en meer onderzoek te doen naar de afname van de populatie.

Mensen kunnen de merel een handje helpen door wat fruit op de voedertafel in de tuin neer te leggen. "Dat vinden ze fijn", aldus Dolf. "Snij een (rotte) appel door de midden en leg deze op de voedertafel. Grote kans dat daar een merel op af komt".