200ste interland Sherida Spitse: assist, gemiste penalty en verlies tegen Engeland

Speciale avond

Het was een speciale avond voor Sherida Spitse, die van bondscoach Parsons de aanvoerdersband had gekregen. Haar eerste interland speelde Spitse, nu 32 jaar oud, op haar zestiende. Engeland was ook toen de tegenstander. Bovendien zat Sarina Wiegman als bondscoach op de bank bij Engeland, terwijl ze de afgelopen jaren succesvol samenwerkte met Spitse als bondscoach van Nederland. Op de tribune waren ook de vrouw, vader en moeder van Spitse aanwezig.

Recordinternational

Sherida Spitse is al sinds 2019 recordinternational van Oranje. Toen ging ze Annemieke Griffioen (156 interlands) voorbij. Spitse speelt tegenwoordig voor Ajax.

Bron: Omrop Fryslân