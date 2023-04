15 april - Friese en ook Sneker bevrijdingsdag

SNEEK - Op 15 april 1945 werd het grootste deel van Fryslân bevrijd van de Duitse bezetter. Daarom is deze dag gekozen tot Friese bevrijdingsdag. Vandaag, 78 jaar later, wappert op veel plaatsen de Friese vlag, of zoals hier op de Martinikerk de Sneker vlag.

Gevecht bij de Wellebrug

15 april is niet alleen een feestelijke dag voor onze provincie. Op deze dag herdenken we ook dat nog negen Friese verzetsstrijders het leven lieten, onder hen Jacob Nagelhout uit Woudsend. Hij kwam nota bene op zijn verjaardag (28) om het leven in een vuurgevecht tussen de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) en de bezetter bij de Wellebrug.

Jacob Nagelhout is niet vergeten. Zijn naam is te vinden op drie monumenten in Friesland (Waterloo, Woudsend, Balk) en in zijn geboortedorp Woudsend is een straat naar hem vernoemd. Nagelhout is ook te vinden op het verzetsmonument in het Fries Verzetsmuseum. Het document toont het portret van Nagelhout en een gedicht 'Wellebrêge april 1945' van D.A. Tamminga (zie foto 2).