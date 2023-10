125-jarig jubileum fanfare EZG Jutrijp-Hommerts

De in 2018 nog voor dood verklaarde vereniging maakte de afgelopen jaren een lichte groei door naar ongeveer 20 leden. Onder leiding van dirigent Jan Hibma uit Oosthem heeft EZG de laatste jaren mooie optredens verzorgd en goede resultaten behaald op o.a. het muziekfestival van Schiermonnikoog.

Tijdens het jubileumconcert zal het korps een mix van verschillende muziekstijlen laten horen, waaronder klassiek, jazz, pop en rock. Samen met band en koor beloofd het wederom een bijzondere avond te worden waarbij de muziek gevierd zal worden. Vanaf half 8 is de zaal van dorpshuis “Oan it Far” in Hommerts geopend.