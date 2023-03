11StedenBattle Finale klapstuk van succesvol schoolschaatsprogramma

Dit project blijkt een groot succes. Met bijna 200 deelnemende scholen en meer dan 12.000 kinderen op het ijs mag het eerste jaar van dit project met recht een doorslaand succes worden genoemd. Als sluitstuk van het programma streden afgelopen zondag de 7 beste scholen van Friesland in de Elfstedenhal in Leeuwarden om de titel Fries Kampioen Schoolschaatsen.De Sint Gregoriusschool uit Blauwhuis werd de glorieuze winnaar van de finale en mag zich daarmee een jaar lang Fries Kampioen Schoolschaatsen noemen.

Alle kinderen op het ijs

Op initiatief van Sport Fryslân zijn het afgelopen jaar de handen ineen geslagen binnen de Friese schaatssport. Schaatsgewest Fryslân, Koninklijke Vereniging de Friesche Elfsteden, 11S Schaatsschool en de Sven Kramer Academy hebben samen met Sport Fryslân en steun van de provincie een plan ontwikkeld om zoveel mogelijk kinderen voor hun twaalfde jaar op het ijs te krijgen. “Wij vinden dat ieder kind in Fryslân, maar eigenlijk in heel Nederland, op jonge leeftijd een keer in contact moet komen met de schaatsport. Daarom hebben wij samen met de andere partners in Fryslân veel energie in dit project gestoken” aldus Douwe de Vries van de Sven Kramer Academy. “En dat we daarbij een mooi duwtje in de rug hebben gekregen van onze eigen provincie maakt dat we echt stappen hebben kunnen zetten met elkaar” vult Anne Jochem de Vries van Sport Fryslân aan. “We halen dit jaar onze doelstelling al, die we ons over vier jaar hadden gesteld. Maar we denken de komende jaren nog een flinke stap te kunnen maken om nog meer kinderen in contact te brengen met de schaatssport.”

Fries Kampioen schoolschaatsen

Afsluitend onderdeel van het schoolschaatsprogramma voor iedere school was een 11StedenBattle. De kinderen legden daarbij schaatsend een traject af inclusief klûnen en het bedwingen van een replica van het Elfstedenbruggetje van Bartlehiem. De 7 scholen die dat het beste hebben afgerond streden afgelopen zondag in de Elfstedenhal om de winst in de grote finale. Na een spannende strijd met spelelementen - die alle facetten van de schaatsport aanraken inclusief kunstrijden en ijshockey - werd uiteindelijk de Sint Gregoriusschool uit Blauwhuis de winnaar van de grote finale. Zij mogen zich daarmee een jaar lang Fries Kampioen Schoolschaatsen noemen. “Ik ga zelf nooit naar de ijsbaan, maar dit was wel heel erg leuk. Ik ga tegen mijn ouders zeggen dat ik dat vaker wil doen” zegt trotse leerling Ilse Abma uit groep 6. En deze opmerking is daarmee het beste bewijs voor het belang van schaatsen voor alle kinderen in Fryslân.