11Fountains laat het bloemen regenen in IJlst

IJLST- Op donderdag 1 juli tussen 11.30 tot 13.30 uur brengt Visit Friesland in samenwerking met VVV Waterland van Friesland namens 11fountains een bezoek aan IJlst. In het teken van de campagne Stadsgezichten worden de 11fountains fontein, de verhalen en bijzondere hoogtepunten van de stad in het zonnetje gezet.

Stadsgezicht en stadsomroeper Harmen de Vries neemt deze bijzondere taak voor zijn rekening. Al zijn persoonlijke highlights van IJlst zijn te zien in de video die op dezelfde dag live gaat op www.friesland.nl/stadsgezichten. Om dit moment te vieren deelt hij namens 11fountains de mooiste bloemen uit aan bewoners en voorbijgangers in en rondom de Overtuinen. Natuurlijk met een leuke knipoog naar de bloemenfontein.

Stadsgezichten

Eerder dit jaar lanceerde Merk Fryslân het concept: Stadsgezichten, een nieuwe campagne voor de 11fountains. Bij Stadsgezichten draait alles om de verhalen van de stad, de fontein en de bijzondere hoogtepunten in de stad. Gedurende de komende drie jaar maken bezoekers aan Friesland en inwoners van Friesland kennis met elf bijzondere Friezen die elk een jaar lang het gezicht van hun eigen stad zijn. Dokkum was de eerste in de reeks en wordt nu opgevolgd door IJlst. Later dit jaar maken we kennis met het stadsgezicht van Franeker. In 2022 en 2023 worden de stadsgezichten van de overige steden bekend gemaakt.

Onsterfelijke Bloemen

Volgens Shinji Ohmaki vormt cultuur zich, net als de natuur, laag op laag. Nieuwe generaties bouwen steeds weer voort op een grote onderlaag die niet verdwijnt. Precies zoals ook de stad IJlst is ontstaan. De oude, grotendeels verwilderde stinsenplanten zijn tekens van die onzichtbare onderlaag en van de rol van de mens bij de ontwikkeling daarvan. De fontein ‘Onsterfelijke bloemen – Rikka’ verbindt bloeiende stinsenplanten als element uit de Friese natuur met een oude vorm van Japanse bloemschikkunst, Ikebana. Hij symboliseert de eeuwige verbintenis tussen mens, cultuur en natuur.

Benieuwd naar de video van het eerste stadsgezicht? Bezoek dan de website.