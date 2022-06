11de editie CityProms Festival gevarieerder dan ooit

Over een week barst CityProms los

Met 40 gratis optredens op meer dan 10 podia

Er is een uitgebreid kinderprogramma, zoals de babyvoorstelling BB en De Muziekspeeltuin. In de grote zaal van stadsschouwburg De Harmonie speelt De Troostprijs van het internationaal succesvolle gezelschap De Stilte. Een voorstelling voor het hele gezin. En hadden we al gezegd dat je overal gratis naar binnen kan?

Op het podium van muziekcentrum Neushoorn speelt Nueva Manteca, Latin jazz van topniveau. Tijdens de jonge-makersdag op zaterdag 25 juni zijn allemaal workshops: zoals de Ableton Live 11 en de workshop ‘hoe haal je meer uit je muziekinstrument’. Op het hoofdpodium sluiten Marmoucha Orchestra en Mehdi de zaterdag af. En voor alles geldt dus… gratis toegang.

En verder: BOSK, Zelja, Anders!, Orgel Generatie Concert, James Oesi, Jeugdorkestenfestival, Robot Orkest, Talentklas Frans Douwe Slot, Euphonia, Muzikale Wending, Atheneum Kamer Orkest Den Haag, Adje Orkest, jongNBE, Slagkracht, Soli Brass, Jong Vocaal Groningen, Beitske de Jong, Noordpool Orkest, NHL Stendenkoor, Oma’s Soep, Ampuku, PEAX, Frysk Jeugd Orkest, All Together Now en Martin Fondse, Carlama Orchestra, Grenzeloze Muziek en Johan Willem Friso Kapel.

Data: 22-26 juni centrum Leeuwarden