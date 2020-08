Zwaar ongeval met vrachtwagens op A6 bij Sint Nicolaasga

Het ongeluk is gebeurd in noordelijke richting op de A6, ter hoogte van Sintnicolaasga. De weg is dicht in beide richtingen. Er zijn geen gevaarlijke stoffen betrokken bij het ongeval. Hier was in eerste instantie wel sprake van.

De hulpdiensten zijn massaal ter plekke op de plek van het ongeluk. De traumahelikopter is ook ter plaatse. Het incident wordt gekwalificeerd als 'zeer grote hulpverlening', dat komt in Fryslân bijna nooit voor.

Bij het ongeval is een persoon om het leven gekomen. Drie personen raakten gewond. Over de identiteit en het letsel van slachtoffers is momenteel nog niets bekend.