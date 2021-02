Zolderbrand in huis aan de Jancko Douwamastraat

SNEEK- De brandweer van Sneek is vrijdag 5 februari gealarmeerd voor een woningbrand op de Jancko Douwamastraat. De melding werd om 23:36 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Sneek, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Bij aankomst bleek er een zolderbrand te zijn, die vermoedelijk veroorzaakt is door een defecte wasdroger. Er kwam veel rook vrij, maar de bewoners hadden het in de gaten en konden snel het huis verlaten. Door het snelle handelen van de brandweer kon de schade beperkt worden tot de zolder. Wel is er rook- en waterschade ontstaan in het huis.