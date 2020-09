Zestien jaar celstraf geëist in hoger beroep moordzaak boekhouder uit Heeg

De verdachte deed het eerst voorkomen alsof de boekhouder zelfmoord had gepleegd. De verdachte ontkende, maar werd door DNA-onderzoek geconfronteerd met bewijsmateriaal waaruit zijn schuld bleek.

De rechtbank veroordeelde de man uit Joure tot zestien jaar celstraf, maar was de man het niet mee eens. Hij ging in hoger beroep en hoort nu een even hoge eis als de uitspraak van de rechtbank. Het gerechtshof doet op 25 september uitspraak in de zaak.