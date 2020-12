Woningbrand Gabbemastraat

SNEEK- De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een zolderbrand aan de Gabbemastraat in Sneek.

De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is. De brand brak rond tien over half 6 's middags uit. 3 minuten later werd opgeschaald naar 'middelbrand'. Met onder meer 2 tankautospuiten en 1 hoogwerker wordt geprobeerd de brand onder controle te krijgen. Onder meer vanuit IJlst is versterking opgeroepen.