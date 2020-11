Vernielingen MFC It Harspit in Oppenhuizen

OPPENHUIZEN- Helaas zijn er afgelopen week vernielingen gepleegd aan en bij It Harspit. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt.

“Niemand wil dat ons dorsphuis doelwit is van vandalisme en al helemaal niet in deze tijd. Wie iets heeft gezien of weet wie de daders zijn, wordt dan ook dringend gevraagd zich te melden. Dan kunnen de kosten voor het herstellen van de schade verhaald worden op de daders en komt er hopelijk eens een einde aan dit zinloze gedoe. Meldingen zullen anoniem worden behandeld. Alle tips zijn welkom”, aldus een bericht op http://www.topentwelonline.nl/