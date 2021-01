Verkeerscontrole leidt tot grote drugsvondst

SCHARNEGOUTUM- In de avond van vrijdag 22 januari hield de politie van Sneek een voertuig staande op de Hege Wier in Scharnegoutum in verband met een snelheidsovertreding. De agenten zagen dat de bestuurder onder meer antecedenten had op het bezitten van hard- en softdrugs. Ze vroegen de bestuurder hierop mee te werken aan een alcohol- en speekseltest en het controleren van zijn auto op de aanwezigheid van drugs. Aan beide verzoeken werkte de bestuurder mee.

De drugstest sloeg positief uit op de stoffen amfetamine/xtc, metamfetamine en cocaïne. Precies deze stoffen troffen de agenten ook aan in meerdere verpakkingen in zijn auto, in zijn broek, zijn jas en zelfs in zijn onderbroek. De bestuurder, een 26-jarige man uit Sneek, werd hierop aangehouden.

Omdat de politie vermoedde dat de man thuis nog meer drugs had opgeslagen, hebben ze zijn woning, met toestemming van de officier van justitie, doorzocht. Dit bleek een goede zet. In de woning troffen de agenten namelijk circa 16.000 xtc-pillen aan en een handelshoeveelheid cocaïne en cristal meth. De totaal geschatte straatwaarde van deze drugs betreft ruim 55.000 euro.

In de woning was ook de 26-jarige vriendin van de verdachte aanwezig. Ook zij is aangehouden en net als haar vriend ingesloten voor nader onderzoek.