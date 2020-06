Verdachten aangehouden voor sloepdiefstallen

Sneek - De politie in Sneek heeft drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de diefstal van meerdere vaartuigen. Agenten verrichten op meerdere plaatsen in Nederland doorzoekingen en namen daarbij een sloep en twee personenauto’s in beslag.

Het onderzoek richt zich op de diefstal van negen sloepen met een totale waarde van ongeveer driehonderd duizend euro. Daarvan zijn er nu twee opgespoord, naar de overige zes zijn we nog op zoek. De sloepen werden de afgelopen maanden gestolen in Friesland, Zuid- en Noord-Holland, Utrecht en Overijssel.

Opsporing Verzocht

Eén van de zaken werd op dinsdag 2 juni behandeld in Opsporing Verzocht. Het betrof een zaak uit Kampen die diverse tips, maar ook meerdere aangiften opleverde. Hiermee kon het onderzoeksteam verder rechercheren. Door de combinatie van de tips naar aanleiding van de uitzending, informatie uit een eerder onderzoek en het feit dat de inbeslaggenomen sloep zeer recent in Jutrijp was gestolen, kwam de politie de verdachten op het spoor. Hierdoor zijn 17 juni een man van 60 uit Oss, en een 53-jarige man en een 16-jarige jongen uit Den Bosch in Den Bosch aangehouden. Zij zitten nog vast en worden verhoord. De recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Omgekat

Er zijn nu dus inmiddels twee sloepen opgespoord en in beslag genomen. Deze sloepen waren omgekat, wat inhoudt dat ze werden voorzien van een ander identificatieplaatje en -nummer. In de zaken die het team nu in behandeling heeft zijn nog zes sloepen spoorloos. In het onderzoek is samengewerkt met andere eenheden en met de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid.

Online

Naar de gestolen sloepen wordt gezocht. Dat gebeurt zowel online als op de vaarwegen en in havens. We werken hierbij samen met diverse instanties, maar vragen ook aan booteigenaren om alert te zijn. Ziet u iets verdachts online of op het water? Geef deze informatie dan aan ons door, via 0900 8844 of anoniem op 0800 7000.

Bron: fb-site Politie Sneek e.o.