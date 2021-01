UPDATE Gaslekkage Westhemstraat: Bewoners opgevangen in de Súdwester School

SNEEK- De ontruiming van de 32 woningen aan de Westhemstraat is na de gaslekkage ordelijk verlopen. Het aantal bewoners dat noodgedwongen hun huis moest verlaten is ongeveer 65. Voor hen wordt nu tijdelijk ruimte gezocht omdat nog niet duidelijk is hoe lang het gaat duren voordat de mensen weer in hun huis mogen. Die ruimte is ondertussen gevonden in De Súdwester, het schoolgebouw in de wijk.