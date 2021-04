Twee mensen overleden op boot in Bolsward, mogelijk door koolmonoxide

BOLSWARD- Op een schip in Bolsward zijn twee mensen overleden. Dat meldt de politie. Twee anderen zijn in het ziekenhuis geraakt. Meerdere hulpverleners gingen naar het schip, na een melding over koolmonoxide. Volgens een woordvoerder van de politie is het niet duidelijk of het echt om koolmonoxide gaat.

Het is niet duidelijk hoe de mensen die naar het ziekenhuis zijn gegaan, er aan toe zijn. Dat meldt de politie.

De slachtoffers zouden mensen zijn die de boot gehuurd hebben. De boot is eigendom van een verhuurbedrijf uit Heerenveen, en was sinds afgelopen maandag verhuurd.

Behalve de brandweer waren er meerdere ambulances en een traumahelikopter aanwezig aan de kade van de Gleibakkerij in Bolsward. De brandweer had schermen geplaatst om het incident af te schermen.

Eerder melde de brandweer al dat koolmonoxide bekend staat als 'sluipmoordenaar': het is niet te zien of te ruiken, maar het kan ernstige gevolgen hebben. Volgens de brandweer komen er ieder jaar in Nederland 10 tot 15 mensen om het leven door koolmonoxide.

Volgens de brandweer komen koolmonoxidevergiftigingen het meeste voor door de verkeerde installatie of slecht werken van kachels, geisers of cv's, en worden de risico's op een vergiftiging groter in kleine ruimtes, zoals boten of caravans.

Onderzoek moet uitwijzen of er in dit geval ook sprake was vaan een koolmonoxidevergiftiging.