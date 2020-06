Terrastafels bij Grand Café Bommel gestolen

SNEEK- Eigenaar Peter Goedhart van Grand Café Bommel in Sneek stond vanmorgen om halfnegen even raar te kijken toen hij ontdekte dat twee tafels van zijn terras gestolen waren.

“We hebben hier in totaal 40 terrastafels staan, allemaal keurig netjes op de gewenste corona afstand. Dan is het echt een rare gewaarwording om te zien dat er twee tafels ontbreken. Je mag eindelijk weer open en hebt ontzettend veel werk gehad. Het is heel vervelend dat je achter zo’n feitje aan moet.”

“Nadat ik nog gezocht heb, ben ik naar mijn computer gelopen om op de beveiligingsbeelden te bekijken. En ja hoor, dan zie je heel duidelijk dat iemand aan komt lopen en de tafels meeneemt. Ik heb nu de politie gebeld en ze komen meteen. Waarschijnlijk kennen ze de persoon. Je ziet nu dat alle horecaondernemers het heel druk hebben, er moet ontzettend veel gebeuren en dan dergelijke domme dingen. Daar zit toch niemand op te wachten?”

Terwijl Peter hoofdschuddend achter z’n computer zit en nogmaals de beelden bekijkt, komt de politie de Marktstraat oprijden