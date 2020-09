Spitsuur voor brandweer

Omdat er mogelijk nog een persoon in het wooncomplex aanwezig was, werd er opgeschaald naar middelbrand. Ook kwam de brandweer van IJlst ter plaatse en verschillende politie-eenheden en een ambulance.

Gelukkig bleek het allemaal mee te vallen, maar tijdens bovengenoemde melding was er ook brandalarm in de Gonggrijpstraat. Hier bleek een brand in een schuurtje, die rap onder controle was door de inzet van de IJlster brandweer.