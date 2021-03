Rijbewijzen ingevorderd voor forse snelheidsoverschrijdingen

SNEEK- Afgelopen maandag, 8 maart, controleerden politie Sneek e.o. in samenwerking met het team verkeer op verschillende plaatsen in de gemeente Súdwest-Fryslân op de naleving van de maximumsnelheid. Op diverse klachtlocaties werden er controles uitgevoerd met behulp van de lasergun, waarbij in totaal 15 bekeuringen werden uitgeschreven voor forse snelheidsovertredingen.

Hierbij werden 4 rijbewijzen ingevorderd voor snelheidsoverschrijdingen van meer dan 50 kilometer per uur. Dit waren de rijbewijzen van bestuurders die respectievelijk 115, 120 en 129 kilometer per uur in de 60km/u-zone reden en een bestuurder die 147 kilometer per uur reed op de Stadsrondweg (N7) in Sneek. Hier is maximaal 80 kilometer per uur toegestaan. De andere 11 snelheidsovertredingen waren allen overschrijdingen van meer dan 30 kilometer per uur in de 60km/u-zone.