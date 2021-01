Politie zoekt eigenaar goederen

SNEEK-In verband met een lopend onderzoek is de politie van Sneek op zoek naar de eigenaren van deze goederen. Ze zijn op Oudejaarsdag door de politie aangetroffen en de agenten vermoeden dat ze van diefstal afkomstig zijn.

Ben of ken jij een mogelijke eigenaar of heb je meer informatie? Laat het de politie van Sneek e.o. dan weten via 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer 2020362081.

Klik op pijltjes voor foto's