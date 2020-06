Politie waarschuwt voor klussende oplichters

Het gaat om personen die stelselmatig aan de deur hun diensten aanbieden zoals het schoonmaken of renoveren van het dak of asfalteren van de oprit. Ook worden goederen, zoals aggregaten, met flinke korting aangeboden.



Deze ‘klusjesmannen’ vragen na hun werkzaamheden veel teveel geld voor hun gedane arbeid. De rekeningen moeten dan door u contant betaald worden. Wanneer men het met de te betalen bedragen niet eens is, dan worden ze zeer lastig en in enkele gevallen zelfs bedreigend.



De politie vraagt om mensen die het niet vertrouwen het signalement, voertuig en kenteken te noteren. En te bellen met 0900-8844 of bij spoed 112.