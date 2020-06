Politie waarschuwt voor Irish Travellers

Deze klusjesmannen gaan deur aan deur om diverse diensten aan te bieden. Het klinkt in eerste instantie als een mooi en goedkoop aanbod.

Echter blijkt dat als het klusje klaar is, er veel klachten zijn over de kwaliteit. Ook blijkt ineens de afgesproken prijs hoger te zijn dan in eerste instantie afgesproken.

De klusjesmannen proberen vervolgens op een agressieve en intimiderende manier het geld te krijgen.

Strafrechtelijk zijn dit zeer lastige zaken om te bewijzen en moeten vaak civielrechtelijk worden opgelost.

De klusjesmannen zijn vaak achteraf ook niet meer te vinden omdat ze door heel Europa rondreizen.

De politie waarschuwt om geen klusjes aan te nemen. “Ook zouden wij graag willen weten als ze weer door de wijk gaan. U kunt hiervoor 0900-8844 bellen, zodat wij deze groep kunnen controleren en in kaart kunnen brengen. Als u zich onveilig voelt kunt u ook altijd 112 bellen”, aldus de politie.