Politie vindt in Sneek lichaam van vermiste vrouw

SNEEK- De politie van Sneek heeft gisteravond laat het lichaam van in vrouw in een sloot bij de Christiaan Schotanusstraat gevonden.

De 79-jarige vrouw was eerder op de avond als vermist opgegeven. Om 23.00 uur werd de melding via Burgernet verspreid. Een halfuur later werd het slachtoffer gevonden. De politie doet onderzoek naar de toedracht.