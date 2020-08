Politie schiet meerdere keren bij aanhouding op Prins Hendrikkade in Sneek

De politie had een melding gekregen over een man met een vuurwapen in een pand aan de Prins Hendrikkade. Dat was donderdagochtend rond half twee.

Na het schieten hebben agenten de man aangehouden. Het is niet duidelijk of dat in het pand gebeurde of daarbuiten. Het is op dit moment ook niet duidelijk of de man daadwerkelijk een vuurwapen bij zich had.

De politie meldt dat er niemand gewond is geraakt bij het incident.