Politie publiceert beelden van zware mishandeling in Sneek

De slachtoffers en de groep jongeren ontmoetten elkaar op de Looxmagracht en raakten in gesprek. Ineens liep de situatie uit de hand, zoals ook te zien is op de beelden. De slachtoffers probeerden weg te komen, maar dat lukte niet. Ze werden tegen de grond gewerkt en tegen het hoofd geschopt. De man uit Utrecht werd tegen zijn hoofd geslagen en in de gracht geduwd. Hij kon nog op eigen kracht uit het water komen.

Nog geen daders

De politie heeft de slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze behandeld. De politie heeft direct gezocht naar de daders, maar die zoektocht is mislukt. De groep bestond uit zes personen. Een van hen reed op een scooter. Mensen die meer weten, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.