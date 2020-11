Politie neemt vuurwerk, luchtdrukwapens, paddo’s en hennepplanten in beslag

Er werden instappen gedaan in Easterwierrum, Lemmer en Sneek. Bij één van deze adressen werden zes stuks zogenoemd zelf-bewerkt vuurwerk aangetroffen. Dit is bestaand vuurwerk wat in elkaar of aan elkaar wordt geknutseld. Vaak worden de gevaren hiervan enorm onderschat. Voor het onklaarmaken en het vernietigen van dit vuurwerk kwam een explosieven verkenner van de politie en de explosievenopruimingsdienst (EOD) van defensie ter plaatse.

Naast vuurwerk werden er in de woningen ook andere zaken aangetroffen: vijf hennepplanten, twee verboden luchtdrukwapens en 60 gram paddo's. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen. Eén persoon is aangehouden.