Politie grijpt in tijdens luidruchtig feestje in Sneek

Ter plaatse hoorden de agenten luide muziek, geschreeuw en gejoel uit een woning komen van een dusdanig volume dat meerdere buurtbewoners niet konden slapen. Na de bewoner in eerste instantie te hebben gewaarschuwd het wat stiller aan te doen en de muziek zachter de draaien, kreeg de politie zo'n anderhalf uur later opnieuw meldingen van harde geluiden uit de woning.

Proces-verbaal

Ditmaal heeft de politie de bewoner een proces-verbaal aangezegd en hem gevorderd de muziek uit de laten voor de rest van de nacht. In de hoop dat alle buren nu konden genieten van hun nachtrust, vervolgden we onze dienst. Helaas begrepen de bewoner en zijn bezoek de boodschap niet, want nog geen uur later stond de muziek alweer onverminderd hard en kon de hele straat meegenieten van het gejoel uit de woning.

Deur geforceerd

De bewoner weigerde nu echter om de agenten te woord te staan en bleef rustig doorfeesten. Om de overlast direct te stoppen heeft de politie hierop, na herhaalden aankloppen, -roepen en -bellen, de deur van de woning geforceerd en twee personen aangehouden. Twee radio's, een tv-kabel en een mediaspeler zijn inbeslaggenomen. Beide personen zijn in de loop van de dag heengezonden en kunnen een forse bekeuring tegemoet zien.